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Власти Волгограда отменили праздничные мероприятия в День Победы

По всей Волгоградской области отменили праздничные мероприятия в День Победы

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Волгограде и Волгоградской области отказались от проведения праздничных мероприятий в День Победы 9 мая из соображений безопасности. Об этом сообщает администрация региона в официальном Telegram-канале

«Принято решение об отмене массовых мероприятий на открытом воздухе, <...> приуроченных к <...> 79-й годовщине Великой Победы», — указывается в публикации.

Согласно данным администрации, на территории области отменены первомайская демонстрация, шествие «Бессмертного полка», акция «Свет Великой Победы», праздничные концерты на набережной. Также запрещены салюты и фейерверки.

«Исключение составит парад — он по традиции состоится 9 мая <...> на площади Павших борцов», — отмечается в сообщении.

Некоторое время назад глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике отказались от проведения 9 Мая военного парада и шествия «Бессмертного полка». Позднее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отменил парад и салют в День Победы из соображений безопасности.

Военные парады, посвященные годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдут в 28 городах России в 2024 году. Об этом объявил глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу,

Ранее Песков счел День Победы самым главным праздником России.

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