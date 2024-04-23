Власти Волгограда отменили праздничные мероприятия в День Победы

В Волгограде и Волгоградской области отказались от проведения праздничных мероприятий в День Победы 9 мая из соображений безопасности. Об этом сообщает администрация региона в официальном Telegram-канале

«Принято решение об отмене массовых мероприятий на открытом воздухе, <...> приуроченных к <...> 79-й годовщине Великой Победы», — указывается в публикации.

Согласно данным администрации, на территории области отменены первомайская демонстрация, шествие «Бессмертного полка», акция «Свет Великой Победы», праздничные концерты на набережной. Также запрещены салюты и фейерверки.

«Исключение составит парад — он по традиции состоится 9 мая <...> на площади Павших борцов», — отмечается в сообщении.

Некоторое время назад глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике отказались от проведения 9 Мая военного парада и шествия «Бессмертного полка». Позднее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отменил парад и салют в День Победы из соображений безопасности.

Военные парады, посвященные годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдут в 28 городах России в 2024 году. Об этом объявил глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу,

Ранее Песков счел День Победы самым главным праздником России.