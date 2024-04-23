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Звезды «Битвы экстрасенсов» сыграют свадьбу

Участники «Битвы экстрасенсов» Прощина и Саков объявили о помолвке

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Телеграм-канал Александр Саков

Участники шоу «Битва экстрасенсов» Ирина Прощина и Александр Саков объявили в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о помолвке.

Саков и Прощина опубликовали снимок с кольцом на безымянном пальце Ирины. Экстрасенс призналась, что сказала «да» возлюбленному. Александр поблагодарил «Битву экстрасенсов» за встречу с невестой.

В комментариях поклонники пошутили, что Влад Череватый подтолкнул пару к роману и будущей свадьбе.

«Сейчас Влад где-то сидит и искренне верит, что он Лариса Гузеева», — написал пользователь сети.

С грядущей свадьбой Прощину и Сакова также поздравили коллеги по проекту.

«Я уже ищу наряд для подружки невесты!» — прокомментировала участница «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова.

В марте состоялась премьера шоу «Невеста. Экстра любовь». Программа похожа по формату на передачу «Холостяк». В нем участник «Битвы экстрасенсов» Константин Гецати ищет себе невесту. Победительница девятого сезона шоу «Холостяк» Яна Сапета раскритиковала проект.

Сапета считает, что на участниц, которые борются за сердце Гецати, неинтересно смотреть. По ее мнению, некоторые героини шоу приехали «поплакаться» в передачу.

Ранее победитель «Битвы экстрасенсов» стал автором шуток для пермской команды комиков.

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