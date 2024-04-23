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У актера из рекламы «Снежной королевы» нашли килограмм кокаина

В Люберцах у актера Агафонова нашли килограмм кокаина

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

У актера из рекламы «Pepsi» и «Снежной королевы» нашли килограмм кокаина в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Машину 37-летнего Евгения, сообщает канал со ссылкой на собственный источник, остановили на улице 8 Марта в Люберцах 9 апреля.

Во время досмотра полицейские нашли в багажнике сверток с неизвестным порошкообразным веществом — там оказалось 1006 граммов кокаина.

10 апреля на мужчину возбудили дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Накануне в Пензе задержали волгоградского блогера Прокудина, в прямом эфире оскорблявшего участников военной операции на Украине. Ранее мужчина уже был известен треш-стримами, на которых избивал бабушку, мать и свою девушку. На него жаловались несколько лет подряд, но безуспешно.

Ранее неизлечимо больная Селин Дион рассказала о возвращении на сцену.

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