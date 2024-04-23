Кинокритик о дебоше Кологривого: «С актерами это бывает регулярно»

Кинокритик Давид Шнейдеров посчитал типичным поведением актера дебош Никиты Кологривого в баре Новосибирска. Его слова передает NEWS.ru.

«Ничего страшного в том, что он устроил дебош в баре, я не вижу. Потому что с актерами это бывает регулярно», — заявил он.

Эксперт добавил, что не следит за творчеством звезды «Слова пацана», заявив, что шоу Жоры Крыжовникова — «единственная работа», которая принесла артисту успех. Шнейдеров понадеялся, что произошедшее в Новосибирске не повлияет на карьеру актера и подчеркнул, что Кологривый уже понес наказание.

21 марта Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском баре-ресторане. Сообщалось, что он нападал на работников заведения, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме. Суд назначил актеру семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

25 марта стало известно, что шоураннеры фильма «Жириновский. Взлет» объявили повторный кастинг после того, как съемки пришлось отложить из-за ареста актера. При этом режиссер Александр Баранов заявлял, что Кологривый остался претендентом на главную роль.

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