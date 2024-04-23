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Участники «Би-2» могут получить гражданство Молдавии

Несколько участников группы «Би-2» хотят получить гражданство Молдавии

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levab2/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Некоторые участники группы «Би-2» и члены их семей подали документы на получение гражданства Молдавии. Об этом сообщил глава пресс-службы администрации президента Адриан Бэлуцел в Telegram-канале.

При этом неизвестно, о каких музыкантах идет речь. В Кишиневе отметили, что тем самым «открыли дверь и распахнули объятья для всех людей, которые ищут спасения». По словам Бэлуцела, заявления российских музыкантов направят президенту Майе Санду, которая рассмотрит их в порядке процедуры.

В конце января ТАСС сообщал, что у пятерых участников группы «Би-2» есть российское гражданство — у барабанщика музыкального коллектива Бориса Лившица, флейтиста и клавишника Яна Николенко, гитариста Андрея Звонкова, басиста Максима Андрющенко и аранжировщика Глеба Колядина.

При этом еще у двоих, помимо российского, есть паспорта Израиля — у солиста группы Левы (настоящее имя — Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом)) и Шуры (Александр Уман). У последнего также есть гражданство Австралии.

Ранее «Би-2» лишились одного из участников группы.

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