Неизлечимо больная Селин Дион рассказала о возвращении на сцену

Канадская певица Селин Дион в новом интервью поделилась своими мыслями о возвращении на сцену. Об этом неизлечимо больная артистка поговорила с редакцией французского Vogue.

56-летняя Дион, страдающая от синдрома мышечной скованности, призналась, что на протяжении последних четырех лет не может ответить на вопрос, вернется ли она к выступлениям.

«Вот сейчас я не могу встать и заявить: да, буду петь через четыре месяца. Я не знаю. Тело скажет мне. Но, с другой стороны, мне так не хочется просто ждать», — рассуждает звезда.

Сейчас, продолжила Дион, ей приходится тяжело морально.

«Трудно, я очень стараюсь, а завтрашний день все равно оказывается труднее. Но кое-чего у меня не отнять, и это воля, это страсть, мечта, решительность», — говорит певица.

В декабре 2022 года у Селин Дион диагностировали неврологическое расстройство — синдром мышечной скованности. Это редкое аутоиммунное двигательное расстройство, поражающее центральную нервную систему, которое проявляется неконтролируемыми болезненными спазмами мышц. В декабре 2023 года появилась информация, что Селин Дион потеряла контроль над своим телом.

Кроме того, в интервью Селин Дион впервые рассказала о скандале вокруг вручения «Грэмми» Тейлор Свифт.

Ранее Юлия Самойлова прервала выступления на Кубани из-за порчи лекарства.