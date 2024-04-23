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Фанат Шуфутинского дошел до Верховного суда, чтобы добиться права пить на концертах

Россиянин Игнатенко дошел до Верховного суда ради возможности пить на концертах

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Shutterstock/Tero Vesalainen

Житель Петербурга Алексей Игнатенко попытался в Верховном суде России добиться права пить и есть на концертах. Об этом рассказала руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в Telegram-канале.

Все началось с того, что Игнатенко пришел на концерт Михаила Шуфутинского в БКЗ «Октябрьский» в 2021 году, однако его отказались пропускать и потребовали выбросить бутылку питьевой воды. Этот запрет, отметила Лебедева, задекларирован в утвержденных Правилах посещения зала. Петербуржец, в свою очередь, посчитал, что это правило противоречит ГК РФ и законодательству в области защиты прав потребителей.

Он подал иск в районный суд города, требуя взыскать с БКЗ 5 тыс. рублей за моральный вред. Ему отказали в удовлетворении иска в марте прошлого года. В суде пояснили, что истец соглашался с правилами зала, когда покупал билет. Кроме того, в суде пришли к выводу, что запрет на пронос напитков и еды соответствует цели осуществления антитеррористической защищенности граждан.

Затем Игнатенко пытался оспорить решение первой инстанции в Санкт-Петербургском городском суде, где, впрочем, согласились с мнением коллег. Петербуржец пошел в кассацию, но и там оставили в силе решение петербургских судов в январе 2024 года. 18 марта 2024 года Игнатенко отказал уже Верховный суд России.

Лебедева назвала петербуржца своим героем и призналась, что упорству мужчины можно только позавидовать.

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