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Ольга Кабо назвала преимущество российского кино над западным

Актриса Кабо заявила, что у российского кино есть духа в отличие от западного

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Звезда фильмов «Чокнутые» и «Сирано де Бержерак» Ольга Кабо призналась, что российское кино отличается от западного тем, что в нем есть душа. Ее слова передает «Абзац».

«Если она не потеряна, если мы не пытаемся кому-то подражать и кого-то ошеломлять спецэффектами, тогда наше кино — лучшее», — подчеркнула заслуженная артистка России.

В начале апреля режиссер Никита Михалков заявил, что европейское, американское кино, как и премия «Оскар» утратили свою значимость. Он назвал большие фестивали — Каннский, Венецианский — «зацензурированными киномероприятиями с обкомовскими требованиями». Постановщик считает, что иранскому, китайскому и корейскому удалось заслонить Голливуд и Европу.

Недавно актер Милош Бикович заявил, что зарубежные адаптации российской комедии «Холоп» говорят о качестве отечественного кино. Он добавил, что в России делают такое кино, которое затрагивает общечеловеческие темы, касающиеся всего мира.

Ранее уехавший на СВО муж Блиновской пожаловался на попытки разорвать контракт с ним.

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