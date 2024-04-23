Павленко станет подпольно производить лекарства ради брата в сериале

Сериал «Фарма» о подпольном производстве недоступного для покупки лекарства с Никитой Павленко («Вне игры») и Марком Эйдельштейном («Монастырь») в главных ролях начнет выходить с 23 мая на PREMIER. Об этом стало известно из тизера-трейлера проекта.

Шоу расскажет об Антоне Павлове (Эйдельштейн), который страдает от генетического заболевания — миодистрофии. Ему жизненно необходимо принимать редкое и очень дорогое лекарство, однако молодой человек не может его получить из-за бюрократических препятствий. Тогда брат Антона Миха берет дело в свои руки — он вместе с компанией друзей решает создать подпольную лабораторию по производству лекарства.

Режиссером проекта выступила Мария Кравченко, создательница «Родкома», «Гостей из прошлого» и других проектов. В каст также вошли Сергей Гилев («Черная весна»), Александр Головин («Кадетство»), Светлана Степанковская («Знахарь 2») и др. Создатели обещают, что шоу расскажет о важности семейных уз и искренней дружбы, которые помогают преодолевать самые сложные жизненные ситуации.

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