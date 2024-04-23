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Бузова прошла проверку на детекторе лжи: «Не было секса»

Певица Ольга Бузова доказала, что не занималась сексом с 2021 года

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Телеканал «ТНТ»

Соведущий Дмитрий Дибров напомнил певице Ольге Бузовой в шоу «Это нормально?» о признаниях артистки в том, что она не вступала в близкие отношения с мужчиной с 2021 года.

«Я говорила о том, что у меня не было секса. Да, это так», — заявила исполнительница.

Эту историю Дибров вспомнил, когда Бузова проходила проверку на детекторе лжи, будучи в эфире. Полиграфолог, в свою очередь, подтвердил правдивость ее слов. Кроме того, Бузова также ответила на вопрос, хотела бы она воссоединиться с кем-либо из своих бывших возлюбленных. По словам певицы, желание вернуться к прежним отношениям абсолютно нормальное явление и подчеркнула, что все ее романы были по любви.

Ольга Бузова сейчас не состоит в отношениях. Она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012 по 2016 год. Артистка заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей.

В 2019 году певица начала встречаться с блогером Давой, этот роман закончился в 2021-м. Бузова рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

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