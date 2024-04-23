Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уехавший на СВО муж Блиновской пожаловался на попытки разорвать контракт с ним

Блогер Блиновский заявил, что с ним пытаются разорвать контракт о военной службе

close
100%
«SHOT»' class="item-image" >
Телеграм-канал «SHOT»

Блогер Алексей Блиновский пожаловался на попытки разорвать с ним контракт о военной службе и попросил помощи у главы СК РФ Александра Бастрыкина. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Муж «королевы марафонов» попросил Бастрыкина дать поручение главному следователю Москвы приостановить «действия, направленные на расторжение контракта» c Минобороны, которые, по мнению Блиновского, являются незаконными. По его словам, разрывом контракта его пугают некоторые следователи.

Уехавший на СВО Блиновский ранее вложил 50 миллионов рублей в закупку беспилотников для российской армии и сейчас в составе Донецкого корпуса занимается их сборкой и распределением между подразделениями. С ним вместе, по данным СМИ, служит экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

Блиновский подписал контракт с Минобороны России около месяца назад. Этот факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, находящейся в СИЗО, поскольку сейчас четверо детей пары остались без попечения родителей.

Блогер была задержана в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и легализации денежных средств, после чего ее поместили под домашний арест. Позднее следствие предъявило ей обвинение по двум случаям незаконного оборота денег и попросило суд оставить ее под стражей из-за нарушения условий домашнего ареста. Блиновскую в конечном итоге отправили в СИЗО.

Также фигурантом уголовного дела является ее муж Алексей, которому инкриминируют пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в крупных размерах. Ему было назначено ограничение определенных действий, запрещающее использование связи и интернета, но не ограничивающее передвижения.

Ранее любимого кота Куклачева не пустили в больницу к дрессировщику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами