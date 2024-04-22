Энн Хэтэуэй заставили поцеловать десять мужчин для кастинга

Актриса и продюсер Энн Хэтэуэй пожаловалась на неэтичные съемки и кастинги, в которых участвовала в нулевых. Об этом она поговорила с изданием V Magazine.

«В 2000-е, и так было со мной, было нормальным просить актеров целовать нескольких других коллег, чтобы проверить их на химию, а это худший способ так сделать. Мне сказали: «Вот придут сегодня к тебе на кастинг 10 парней, правда, классно, что их всех надо перецеловать?» — вспоминает 41-летняя звезда.

Хэтэуэй призналась, что чувствовала отвращение, однако была слишком молодая и боялась, что с ней откажутся работать.

«Так что я просто притворилась, что мне все нравится, и сделала это. Никто не пытался меня сломать, не обижал меня, просто времена были другими, а сейчас мы знаем, как надо», — говорит она.

Хэтэуэй обрела мировую популярность после выхода в 2001 году фильма «Как стать принцессой». В нулевые она также играла главные роли в фильмах «Заколдованная Элла», «Дьявол носит Prada» и др.

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