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Актер дубляжа раскрыл интригу фильма «Дэдпул и Росомаха»

Актер дубляжа Гланц: в новом фильме Росомаха не хочет работать с Дэдпулом

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Ryan Reynolds/YouTube

Актер дубляжа Петр Гланц раскрыл интригу предстоящего супергеройского фильма «Дэдпул и Росомаха» кинокомпании Marvel Studios. Его предположение цитирует News.ru.

Он напомнил, что студия утверждает: новый фильм — это не «Дэдпул-3», а история про двух героев. Кроме того, он предположил, что многих героев из предыдущих фильмов в картине не будет — например, друга Дэдпула Ласки.

«Это будет именно про Дэдпула, который пошел на спасение человечества, и Росомахи, который не хочет работать с Дэдпулом, но придется. Ожидаю, что это будет веселый броманс, веселый фильм про дружбу против воли», — поделился Гланц.

22 апреля был опубликован первый полноценный трейлер «Дэдпула и Росомахи» режиссера Шона Леви с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях. Только за первый час ролик набрал 1,25 млн просмотров на YouTube. Мировая премьера картины, съемки которой завершились в январе 2024 года, состоится 26 июля.

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