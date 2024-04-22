Стас Пьеха вспомнил, как его заставили надеть красные стринги на «Фабрике звезд»

Певец Стас Пьеха стал гостем утреннего эфира телеканала ТНТ и рассказал, как его заставили надеть красные стринги на съемках «Фабрики звезд» в 2004 году. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба телеканала.

По словам Пьехи, он не хотел сниматься в белье.

«На нас пытались одеть стринги, и мы там чуть ли не дрались. Я говорю: «Можно я в полотенце, в халате, в чем угодно, только не в красных стрингах!» — вспоминает он.

На Пьеху повлиял пример согласившегося на фотосессию Доминика Джокера.

«И вот когда он их надел, тогда и я. Я каюсь, сейчас никогда бы такого не сделал! Но тогда было такое время!» — посмеялся он.

Накануне экс-жена Стаса Пьехи пришла вместе с их 10-летним сыном на концерт певца. Модель Наталия Горчакова опубликовала в соцсетях совместное фото и отметила, что Петр всегда с нетерпением ждет гастролей отца в Санкт-Петербурге.

Ранее рэперше Ники Минаж в лицо бросили предметом во время концерта.