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Юнна Мориц захотела запретить Никитиным петь песни на свои стихи

Поэтесса Мориц заявила, что бардам Никитиным могут запретить петь ее произведения

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sergeytatiananikitiny.com

Поэтесса Юнна Мориц захотела запретить бардам Татьяне и Сергею Никитиным исполнять свои песни. Ее цитирует агентство Regnum.

«Команда юристов работает над тем, чтобы запретить Никитиным по всему миру исполнять песни на мои стихи», — рассказала 86-летняя Мориц.

Никитины исполняют песни на стихи Мориц «Большой секрет для маленькой компании», «Собака бывает кусачей», «Сильнее кошки зверя нет» и другие.

Накануне актриса Яна Поплавская заявила, что Сергей и Татьяна Никитины перебрались в США после начала СВО, откуда якобы помогают собирать средства на помощь ВСУ.

Имена бардов заметили в анонсе выступления в рамках программы «Возраст счастья», опубликованном актрисой Чулпан Хаматовой в ее личном блоге. Организаторы мероприятия, которое пройдет в Будве, заявили, что часть собранных средств будет передана на поддержку Украины. На концерте также выступят поэтесса Вера Полозкова, писатель Дмитрий Быков (признан в РФ СМИ-иноагентом), певица Манижа и др.

Ранее Борис Галкин нашел объяснение поведению Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов).

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