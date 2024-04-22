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Житель Барнаула оказался автором песен британского рокера Хенсли

Бизнесмен Емелин оказался автором текстов последнего альбома Кена Хенсли

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Юрий Стрелец/РИА «Новости»

Автором песен британского рокера, лидера группы Uriah Heep Кена Хенсли, вошедших в альбом «My Book of Answers» («Моя книга ответов», 2021), оказался житель Барнаула. Об этом сообщает kp.ru.

Бизнесмен Владимир Емелин — генеральный директор завода «Плавыч» и обладатель звания «Лучший меценат Барнаула». С Хенсли, по его словам он в 2018 году случайно встретился в аэропорту в Испании, после чего предприниматель сперва пригласил рокера выступить на частном мероприятии, а после предложил ему ознакомиться со своими стихами.

Подружившись с Емелиным, Хенсли начал адаптировать переводы текстов бизнесмена и сам отобрал подходящие для альбома. В название альбома «Моя книга ответов» вынесена строчка из стихотворения Емелина, посвященного дням, проведенным в больнице после полученной в молодости травмы.

«Тогда я, замурованный в свою недвижимость, разглядывал квадраты на потолке и искал ответы. И захлестывало отчаяние…» — делится предприниматель.

Кена Хенсли не стало в 2020 году в возрасте 75 лет. Его последний альбом вышел в 2021 году.

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