Даниил Страхов рассказал о съемках драк в новом сериале: «Кровь была настоящей»

Актер Даниил Страхов рассказал kp.ru о трудностях съемок боевых сцен в историческом сериале «Зло».

«В этой работе действительно много драк и было трудно. Не хватало изначальной спортивной подготовки, когда бокс — часть тебя с юности: выдавали прежде всего ноги. В этом смысле, [автор романа Эдуард] Хруцкий выписал героя идеального: и спецназ, и бокс, и крутой журналист, и все-все-все», — улыбнулся Страхов.

При этом он выразил значительную благодарность команде каскадеров и постановщикам боевых сцен за профессионализм и качество работы. Страхов заверил, что готовился к съемкам вместе со своим тренером по боксу, однако спортивной подготовки ему значительно не хватало. Актер признался, что иногда кровь на съемках была настоящей: вероятно, из-за недостаточно точно выверенных ударов понарошку.

«Времени было мало, что уж тут говорить. Пару раз кровь в кадре была настоящей, но здесь нечем гордиться», — резюмировал Страхов.

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