Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Продюсер раскритиковал перезапуск «Глюкозы» из-за политической повестки

Продюсер Евгений Бабичев заявил, что политика в песнях портит новую «Глюкозу»

close
100%
fadeevmaxim/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Критик и продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru раскритиковал перезапуск проекта «Глюкоза» из-за политической повестки в треке «Мыши».

«Манера и голос схожи с Ионовой. Это выглядит как продолжение и возрождение проекта. При этом есть ряд серьезных но. Мне кажется, политическая повестка не идет на руку проекту. «Глюк'oZа» создавалась как добрый, чистый проект для детей. В пик популярности собирались полные залы, в основном дети и родители», — напомнил Бабичев.

По словам критика, в годы популярности Глюкозы каждый трек становился настоящим хитом из-за безоговорочного попадания в целевую аудиторию. Сейчас же, считает Бабичев, у проекта совершенно другая подача и направление, что может оттолкнуть привыкших фанатов. Бабичев выразил мнение, что аудитория Глюкозы ждет веселые песни «про добермана», а не треки с политической повесткой.

«Сейчас это будто «Глюк'oZа» курильщика. Совсем другие взгляды, другая текстовая подача», — резюмировал Бабичев.

Ранее Ургант выступил на дне рождения на фоне паузы в карьере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами