Продюсер раскритиковал перезапуск «Глюкозы» из-за политической повестки

Критик и продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru раскритиковал перезапуск проекта «Глюкоза» из-за политической повестки в треке «Мыши».

«Манера и голос схожи с Ионовой. Это выглядит как продолжение и возрождение проекта. При этом есть ряд серьезных но. Мне кажется, политическая повестка не идет на руку проекту. «Глюк'oZа» создавалась как добрый, чистый проект для детей. В пик популярности собирались полные залы, в основном дети и родители», — напомнил Бабичев.

По словам критика, в годы популярности Глюкозы каждый трек становился настоящим хитом из-за безоговорочного попадания в целевую аудиторию. Сейчас же, считает Бабичев, у проекта совершенно другая подача и направление, что может оттолкнуть привыкших фанатов. Бабичев выразил мнение, что аудитория Глюкозы ждет веселые песни «про добермана», а не треки с политической повесткой.

«Сейчас это будто «Глюк'oZа» курильщика. Совсем другие взгляды, другая текстовая подача», — резюмировал Бабичев.

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