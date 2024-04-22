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Щенок снял маску в телешоу и покинул проект

Певец Денис Клявер оказался в костюме Щенка на телешоу «Маска»

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Телеканал «НТВ»

В новом выпуске шоу «Маски» членам жюри удалось разоблачить Щенка, им оказался Денис Клявер.

В рамках выпуска солист «Иванушки International» Кирилл Туриченко единственный высказал правильное мнение насчет настоящей личности Щенка, после чего его поддержали другие судьи и председатель коллегии Филипп Киркоров.

«Чтобы я еще раз послушал королеву (так Киркоров называет певицу Валерию. — «Газета.Ru»). Если бы не вы, Кирилл бы попал в историю, когда мы все говорили хором, он сказал: «Клявер!» Он тебя узнал», — воскликнул Киркоров.

Участник дуэта «Чай вдвоем» признался, что пытался выдать себя за певца Жана Милимерова. По словам Клявера, он очень рад, что ему удалось так долго участвовать в телешоу, — артист выбыл на стадии полуфиналов.

«Благодаря этому Щенку можно оказаться в детстве, когда ты ребенок, когда у тебя все впереди. Фантастические номера мы сделали, которые были интересны всем. Жаник потрясающий, для меня гордость, что вы думали на него», — высказался музыкант.

Ранее была названа замена Маслякову в КВН.

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