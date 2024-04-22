Названа замена Маслякову в КВН

Комик Дмитрий Хрусталев стал новым ведущим телеигры КВН на весь 2024 год. Об этом пишет kp.ru.

В последние годы бессменный ведущий юмористического шоу Александр Масляков все реже принимал участие в играх в качестве ведущего. Из-за коронавирусных ограничений 82-летний артист некоторое время соблюдал карантин, после чего переболел коронавирусом. В играх высшей лиги КВН Маслякова в разное время заменяли Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Михаил Галустян и Дмитрий Хрусталев. Последнего теперь решили утвердить в должности постоянного ведущего телеигры.

В начале апреля Хрусталев вспомнил, как Масляков внезапно предложил ему вести КВН. По словам комика, после разговора с Масляковым на эту тему прошло еще два года кастингов, прежде чем он смог заступить на должность. Хрусталев сравнил Маслякова с «большим братом» КВН, который следит за всем, что происходит в телеигре. Телеведущий предположил, что его коллега даже иногда пишет шутки для команд.

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