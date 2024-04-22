«Летучий корабль» собрал более миллиарда рублей в прокате

Семейный фильм режиссера Ильи Учителя собрал в прокате суммарно более 1 миллиарда рублей. Об этом пишет портал kinobusiness.com.

За минувшие выходные лента заработала еще 47,7 миллион рублей, однако лидером стал фантастический фильм «Сто лет тому вперед» — он собрал 309,2 миллионов рублей за уикенд.

«Летучий корабль» является экранизацией одноименного мультфильма, созданного Гарри Бардиным в 1979 году по мотивам русской народной сказки. В картине сыграли Александр Метелкин и Ксения Трейстер в ролях Ивана и царевны Забавы, соответственно, а Леонид Ярмольник исполнил роль Царя. Также в фильме приняли участие Федор Добронравов и Анна Уколова. Певица и актриса Полина Гагарина воплотила образ ведьмы Леди Джейн, специально созданный для киноэкранизации, а Сергей Гармаш сыграл роль Водяного.

В конце марта сообщалось, что вторую часть «Чебурашки» выпустят 31 декабря 2025 года. Режиссер ленты — Дмитрий Дьяченко. Фильм «Чебурашка» вышел в российских кинотеатрах 1 января 2023 года и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Лента обогнала по сборам предыдущего рекордсмена — картину «Холоп» Клима Шипенко 2019 года, которая собрала в прокате 3,082 млрд рублей.

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