Стало известно, почему Габриэль Маркес советовал читать «Дон Кихота» и Диогена в туалете

К 10-летию со дня кончины Габриэля Гарсиа Марке колумбийский журналист Эрнандо Альварес опубликовал список классических книг, рекомендованных великим писателем. Об этом пишет kp.ru.

Журналист впервые познакомился со своим кумиром в апреле 1995 года на семинаре для молодых репортеров, организованном фондом Маркеса. В течение недели мастер учил журналистов мудрости профессии, а также настоятельно рекомендовал читать классическую литературу. Завершив семинар, он пригласил их отметить в ресторане, где собиралась местная богема.

Во время ужина 23-летний Эрнандо мучился, не зная, как признаться Маркесу, что ему скучно от классики.

Нобелевский лауреат пригласил журналиста на обед к себе домой на следующий день. Они поужинали местным супом, жареным рыбным блюдом с рисом в кокосовом соусе и сливочным пломбиром, присланным писателю из Гаваны его другом Фиделем Кастро на день рождения.

После угощения гость признался Маркесу, что ему скучно читать классику.

К удивлению Эрнандо, Маркес признался, что и сам в юности не ценил классику до тех пор, пока учитель не заставил его изучать произведения античных авторов. Со временем он полюбил их и особенно восхищался трилогией Софокла о царе Эдипе.

Маркес посоветовал гостю не обращать внимания на сложный язык, а сосредоточиться на содержании классических произведений. Затем он составил список основополагающих классических произведений: Библия, «Сказки 1001 ночи», Платон и Аристотель, «Одиссея», Диоген Лаэртский, Софокл: «Эдип», «Жизнь двенадцати цезарей» (Светоний), Плутарх, «Божественная комедия» (Ад), Гораций (лирика), «Песнь о моем Сиде» (эпическая баллада), «Амадис Галльский», «Дон Кихот», золотой век испанской поэзии, «Гаргантюа и Пантагрюэль», «Потерянный рай» Мильтона, «История Индий».

Эрнандо Альварес стал известным журналистом и до сих пор жалеет, что не запомнил советы Маркеса о классической литературе. Он признается, что за десятилетия прочел лишь несколько произведений из списка. Но он хорошо помнит совет писателя оставлять книгу рядом с унитазом для ежедневного чтения.

До этого вышел тизер «Ста лет одиночества» по роману Маркеса.

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