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Дмитрий Нагиев нашел подработку в Дубае

В Дубае мастер-классы Нагиева покупают за бешеные деньги

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Актер и ведущий Дмитрий Нагиев нашел подработку в ОАЭ. Как пишет KP.RU, мастер-классы с актером покупают за бешеные деньги.

57-летний Нагиев остается одним из самых высокооплачиваемых актеров страны, утверждает издание. На текущий момент он активно участвует в съемках кино и сериалов, завершил работу над фильмом «Кто быстрее?» и в настоящее время снимается в Сочи на съемочной площадке фильма «Агент 00 Батя».

Он много задействован в рекламе, проводит частные мероприятия, играет в спектакле «Кыся», премьера которого состоится 1 мая. По данным издания, гонорар за день его съемок составляет от 300 до 500 тысяч рублей, за ведение мероприятий — 5 миллионов рублей, за рекламный контракт — от 20 миллионов рублей.

Однако Нагиев ищет и другие возможности для заработка.

Так, весной Нагиев начал экспериментировать с ведением мастер-классов в Дубае.

В мае будет доступен очный двухнедельный курс в Дубае, где будут обучать актерским техникам и импровизациям для жизни и бизнеса. Реклама проекта обещает раскрытие таланта и потенциала, гармонизацию личности, повышение энергии и харизмы. На курсе будут обучать импровизации, пересмотру амбиций, управлению состоянием и эмоциями, уверенности на сцене и перед камерой.

Команда организаторов и преподавателей включает в себя трех человек: Кирилла Нагиева (сына звезды), актера и педагога Александра Шульгина и режиссера-актрису Ксению Митрофанову.

Программа включает двухдневный мастер-класс от Нагиева-старшего и участие в показе мастер-номеров. Стоимость курса — 15600 AED (396 тысяч рублей) с человека.

В случае недовольства после первого занятия вернут 50% стоимости. Группа состоит из 20 человек. Подобные мероприятия обещают проводиться регулярно.

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