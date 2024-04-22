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В отеле Геленджика певица Юлия Самойлова лишилась 800 тысяч рублей

В отеле Геленджика певице Самойловой испортили лекарство за 800 тысяч рублей

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Певица Юлия Самойлова лишилась лекарства за 800 тысяч рублей в одном из российских отелей. Об этом пишет kp.ru.

Сейчас артистка находится на гастролях по городам Краснодарского края. Недавно она прибыла в Геленджик и заселилась в одном из отелей на берегу Черного моря. У певицы спинальная мышечная атрофия, и ей приходится постоянно принимать дорогостоящее лекарство. Юлия всегда носит с собой медикаменты.

На этот раз она попросила персонал отеля помочь с хранением ампулы. Но утром выяснилось, что содержимое замерзло.

«Мы просили положить в холодильник при температуре от 2 до 8 градусов. Но его заморозили. Потом сказали, что это моя вина. Хотя я знаю, как им пользоваться», — написала певица в соцсетях.

Лекарство, которое помогает Юлии, стоит почти 800 тысяч рублей, и его нельзя просто купить в любой аптеке. Самойловой выдают медикамент по льготе от Минздрава.

«Я не знаю, что делать, я в полном недоумении. В отеле говорят, что они не несут ответственности», — поделилась Самойлова.

Певица также отметила, что персонал отеля был грубым и не извинился за произошедшее.

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