Мариинский театр отметит 133-й день рождения Сергея Прокофьева

Мариинский театр готовится отметить 133-й день рождения великого российского композитора Сергея Прокофьева. 23 апреля культурное учреждение представит его оперу «Обручение в монастыре», пишет «Петербургский дневник».

В этом произведении композитор выступил автором либретто, основанным на пьесе Ричарда Бринсли Шеридана «Дуэнья», которую Прокофьев сам перевел с английского языка и адаптировал.

Созданная в 1940 году опера Прокофьева остается популярной в репертуаре Мариинского театра, ранее известного как Кировский театр. В настоящее время в театре представлено семь постановок опер композитора, включая его детскую работу «Великан».

До этого на родине Римского-Корсакова прошел фестиваль «Гений места». Валерий Гергиев, артисты Мариинского и Большого театров провели фестиваль на родине композитора — в Тихвине. Об этом сообщили в Президентском фонде культурных инициатив, при поддержке которого состоялось мероприятие.

В Полковой церкви Государственного мемориального дома-музея Римского-Корсакова 4 апреля прошел камерный концерт солистов оперы Мариинского театра.

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