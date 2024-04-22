Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мариинский театр отметит 133-й день рождения Сергея Прокофьева

Мариинский театр 23 апреля отметит день рождения композитора Прокофьева

close
100%
РИА Новости

Мариинский театр готовится отметить 133-й день рождения великого российского композитора Сергея Прокофьева. 23 апреля культурное учреждение представит его оперу «Обручение в монастыре», пишет «Петербургский дневник».

В этом произведении композитор выступил автором либретто, основанным на пьесе Ричарда Бринсли Шеридана «Дуэнья», которую Прокофьев сам перевел с английского языка и адаптировал.

Созданная в 1940 году опера Прокофьева остается популярной в репертуаре Мариинского театра, ранее известного как Кировский театр. В настоящее время в театре представлено семь постановок опер композитора, включая его детскую работу «Великан».

До этого на родине Римского-Корсакова прошел фестиваль «Гений места». Валерий Гергиев, артисты Мариинского и Большого театров провели фестиваль на родине композитора — в Тихвине. Об этом сообщили в Президентском фонде культурных инициатив, при поддержке которого состоялось мероприятие.

В Полковой церкви Государственного мемориального дома-музея Римского-Корсакова 4 апреля прошел камерный концерт солистов оперы Мариинского театра.

Ранее Волочкова рассказала, как оказалась на улице в 17 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами