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Глюк'oZa отказалась отдавать Фадееву свой сценический псевдоним

Mash: певица Глюк'oZa отказалась отдавать Фадееву свой сценический псевдоним

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Glukozamusic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наталья Чистякова-Ионова отказалась отдавать продюсеру Максиму Фадееву свой сценический псевдоним Глюк'oZa. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, в райдере Чистяковой-Ионовой указано, что единственное верное написание псевдонима артистки — Глюк'oZa. Стоимость выступления артистки равна двум миллионам рублей.

В райдер Глюк'oZы входит — авиабилеты в бизнес-класс с багажом 32 килограмма, Mercedes-Benz 223 с молчаливым водителем, лучшая гостиница города, еда из меню правильного питания вместе с Hennessy XО. Также там прописан запрет на курение и фотосессии.

16 апреля Максим Фадеев анонсировал перезапуск группы Глюк'oZa. Он опубликовал с отрывками старых песен группы, где также слышно небольшой кусок нового трека «Мыши».

В декабре 2023 года Максим Фадеев объявил, что возобновит проект Глюк'oZa без Натальи Чистяковой-Ионовой. Продюсер принял такое решение, узнав об участии Ионовой в вечеринке Ивлеевой. Он напомнил, что Глюк'oZa — это название группы, а не псевдоним артистки и что проект был направлен на детскую аудиторию.

Ранее Фадеев рассказал, кто на «Фабрике звезд-2» был лучше Гагариной.

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