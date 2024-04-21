Самойлова вспомнила, как спасала жизнь своей дочери: «Ужасающий эпизод»

Модель и блогерша Оксана Самойлова призналась на своем YouTube-канале, что не раз спасала жизнь своим детям.

Самойлова призналась, что у многих ее дочерей были серьезные проблемы с дыханием в раннем возрасте, и они синели. Из-за этого случалось много стрессовых ситуаций, однако наиболее всего блогерше запомнился один «ужасающий эпизод».

«Майя родилась, и вроде у нее никаких отклонений, вообще все супер. Но в какой-то день она начинает плакать, я не могу ее успокоить. Она начинает синеть, останавливается дыхание, и она теряет сознание прямо у меня на руках», — поделилась модель.

Самойлова призналась, что до сих пор ужас, который она испытывала. Она назвала этот момент самым страшным в своей жизни. По словам блогерши, ей удалось «растрясти» Майю, и дочь задышала.

Самойлова замужем за рэпером Джиганом с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю.

В августе 2023 года Самойлова назвала свой брак с музыкальным неидеальным. Блогерша отметила, что она и супруг стремятся к гармонии в их союзе.

Ранее Джиган и Самойлова задумались о пятом ребенке.