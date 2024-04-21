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Александр Маршал рассказал о восстановлении после сложной операции на позвоночник

Певец Маршал заявил, что ежедневно делает упражнения для укрепления позвоночника

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Певец Александр Маршал признался в беседе с NEWS.ru, что начал делать упражнения на позвоночник после сложной операции.

Маршал уточнил, что операция была восемь лет назад. Его врач предупредил, если артист не будет заниматься своей спиной, то станет его постоянным пациентом. С тех пор певец ежедневно делает упражнения для укрепления позвоночника.

«Я каждый день, каждый день делаю планку, отжимаюсь от пола, качаю пресс. <...> И вам советую делать то же самое, потому что наш позвоночник любит движение», — поделился исполнитель.

Александр Маршал начал свою карьеру в 80-х. Он пел в одном из ресторанных коллективов. В то время его заметил Стас Намин и предложил Александру поиграть в группе «Парк Горького». В 1987 году Маршал с «Парком Горького» уехал на гастроли в США. В 1989-м группа выпустила дебютный альбом Gorky Park.

В 1998 году Маршал занялся сольной карьерой, выпустив диск «Может быть».

В апреле 2023-го Маршал рассказал, что артисты старшего поколения часто сталкиваются с критикой со стороны молодых исполнителей.

Ранее Александр Маршал призвал перестать писать об Орбакайте.

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