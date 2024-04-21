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Киркоров о травле Лорак на Украине: «Прошла семь кругов ада»

Певец Киркоров заявил, что Лорак прокляли на Украине

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Пресс-служба «Вечерний Звук» от HiFi-стриминга Звук

Певец Филипп Киркоров заявил в интервью с телеканалом НТВ, что украинские националисты устроили травлю Ани Лорак после Евромайдана.

Киркоров признался, что поддерживал Лорак в непростой период. Он назвал артистку прекрасной певицей и очень большим другом. Исполнитель отметил, что считает коллегу практически сестрой.

«Она выдержала, она сильная. Ее прокляли, конечно, на Украине. Она прошла семь кругов ада, но она выдержала», — заявил Киркоров.

Ани Лорак родилась в городе Кицмань на Украине. В 2008-м певица представляла Украину на конкурсе «Евровидение», где заняла второе место. С 2017 года Лорак не выступала на родине. После начала военной операции России на Украине также продолжила работать в РФ.

В феврале Ани Лорак подала заявление на российское гражданство. После получения российского гражданства певица выступила в Москве. Артистка спела всего одну песню — новый трек «Танцы» и отказалась отвечать на вопросы журналистов.

Ранее Регина Тодоренко получила российское гражданство.

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