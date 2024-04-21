Дочь Заворотнюк подхватила вирус в Дубае

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что заболела в Дубае.

Заворотнюк-младшая рассказала, что подхватила какой-то вирус. Из-за него у блогерши поднялась температура и начали слезиться глаза. Она опубликовала фото лекарств и средств от боли в горле.

«Эстетика моих выходных», — подписала фото с лекарствами блогерша.

В декабре 2022 года Заворотнюк-младшая переехала в Дубай. Она рассказывала, что уехала в другую страну из-за работы мужа. Девушка добавила, что не переживает из-за жизни в чужом государстве, так как находится там не одна, а с возлюбленным. Также дочь артистки призналась, что большое количество ее друзей тоже переехали в другую страну.

В феврале 2024-го Заворотнюк-младшая сделала подтяжку лица. Она отметила, что воспользовалась процедурой без хирургического вмешательства. По заявлениям блогерши, после такого лифтинга кожа становится более упругой и молодой, подтягиваются все обвисшие ткани и улучшается четкость лица.

Заворотнюк-младшая призналась, что долго не могла решиться на эту процедуру и искала компетентного доктора.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как изменила лицо.