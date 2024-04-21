Дибров рассказал о последствиях инсульта

Телеведущий Дмитрий Дибров признался в шоу «Ты не поверишь!», что до сих пор борется с последствиями инсульта, который перенес в 2020 году.

Дибров отметил, что борется со склерозом. Врач порекомендовал развивать мелкую моторику, чтобы «укреплять» мозг. Телеведущий подчеркнул, что должен соответствовать молодой жене и поэтому заботится о своем здоровье.

Дмитрий Дибров познакомился со своей будущей супругой в Ростове-на-Дону, Полина Наградова (в девичестве. — Газета.Ru) тогда принимала участие в конкурсе красоты. Она рассказывала, что их роман развивался стремительно, и в 2009 году 19-летняя модель стала женой 49-летнего телеведущего.

У пары трое общих детей: Александр, Федор и Илья. У Дмитрия Диброва также есть сын Денис от первого брака и дочь Лада от второго, а в январе 2019 года телеведущий стал дедом, у него родилась внучка Мия.

В марте 2024-го телеведущая Ольга Бузова возмутилась словам Диброва о свободных отношениях. Артистка считает неприемлемой идею свободных отношений. Она назвала это нечестным для другого партнера.

Ранее Дмитрий Дибров признался, что посещал клубы свингеров.