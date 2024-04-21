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Ирина Дубцова пожаловалась на здоровье после прививки от аллергии

Певица Дубцова сообщила, что заболела

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Певица Ирина Дубцова сообщила в Telegram-канале, что у нее появились проблемы со здоровьем после швейцарской прививки от аллергии.

Дубцова рассказала, что у нее поднялась температура до 38,5°C.

«Или реакция такая, или заболела параллельно. Жалуюсь вам», — поделилась артистка.

Ирина Дубцова стала известной после победы в четвертом сезоне шоу «Фабрика звезд» в 2004 году. В 2005 году артистка выпустила дебютный альбом «О нем».

В августа 2023 года Дубцова пожаловалась, что сбылся ее «самый страшный кошмар». Певица упала во время концерта в Сочи. У артистки запнулась нога из-за высоких каблуков и неровной поверхности сцены.

Дубцова отмечала, что пела весь концерт, прихрамывая. Она жаловалась на боли в ноге.

В декабре 2023-го Telegram-канала Mash сообщил, что Дубцовой понадобилась срочная помощь врачей. Как сообщает издание, у певицы поднялось давление и ее мать вызвала скорую помощь в их квартиру на Арбате. Прибывшие на место медики стабилизировали состояние артистки, поэтому обошлось без госпитализации.

Ранее Дубцова ответила на слухи о прекращении гастролей после теракта в «Крокусе».

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