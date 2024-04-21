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Внук Светланы Немоляевой женился

Внук Светланы Немоляевой Сергей женился

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poliadora/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Внук артистки Светланы Немоляевой Сергей Лазарев женился. Об этом сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) его сестра, актриса Полина Лазарева.

Лазарева опубликовала снимок со свадьбы. Внук артистки объявил о помолвке в декабре 2023 года. Немоляева рассказывала, что невестку Сергея зовут Мария. Она называла возлюбленную внука «чудной девочкой».

«У него все в порядке. Я настаиваю на том, чтобы они скорее поженились. На правнуках не настаиваю. Не знаю, хватит ли у меня сил нянчиться, но видеть, конечно, хотелось бы», — рассказывала артистка.

Сергей родился в браке сына Немоляевой Александра и его жены Алины. Известно, что внук звезды учится во ВГИКе на продюсера.

В апреле Светлана Немоляева призналась, что сын Александр вместе со своей супругой Алиной не раз съезжали из родительского дома на фоне конфликтов.

Немоляева заявила, что считает невестку Алину своей дочерью — «родной и любимой, своим счастьем». Актриса похвасталась своими отношениями с девушкой, добавив, что у большинства ее подруг нет подобной связи с невестками.

Ранее Немоляева рассказала о состоянии здоровья.

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