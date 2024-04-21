Дана Борисова полгода не могла получить деньги за сданный в ломбард бриллиант

Телеведущая Дана Борисова рассказала в шоу «Ты не поверишь!», что полгода не могла вернуть деньги за бриллиант.

По словам Борисовой, в сентябре 2023 года она сдала в один из московских ломбардов бриллиант, где его оценили в 600 тысяч рублей. Телеведущая отдала камень, но денег за него не получила. Она рассказала, что на Новый год «с боем» смогла забрать 100 тысяч рублей, а недавно — 150 тысяч рублей.

Борисова призналась, что драгоценность была подарком поклонника. Бриллиант в два карата выпал из кольца в форме сердца. Телеведущая решила заложить камень из-за финансовых трудностей.

Как отмечают корреспонденты программы, Борисова решила проблему только когда появилась в ломбарде со съемочной группой. Ее пригласили в переговорную и согласились отдать оставшиеся 350 тысяч.

В августе 2023-го Борисова призналась, ее мать страдает от нездоровой худобы. По словам телеведущей, большую часть осени и зимы 2023 года ее мать выздоравливала на группах по 12-шаговой программе избавления от расстройства пищевого поведения. За это время родительница звезды похудела на 12 кг и была очень довольна результатом.

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