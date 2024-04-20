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Муцениеце снова подогрела слухи о романе с телеведущим

Актриса Агата Муцениеце держалась за руку с телеведущим Чуйковым на ММКФ

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Агата Муцениеце появилась на красной дорожке ММКФ, держась за руку с телеведущим Иваном Чуйковым, чем подогрела очередные слухи о романе пары. Видео оттуда публикует телеканал РЕН ТВ.

Изначально Чуйков просто сопровождал бывшую жену Павла Прилучного, поддерживая шлейф ее платья. Затем знаменитости вместе позировали фотографам, взявшись за руки.

Еще 1 апреля актриса опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) совместную фотографию с Чуйковым, намекая на новый роман. Она сопроводила снимок фразой: «В каждой шутке...». Большинство подписчиков звезды оказались уверены, что это первоапрельская шутка Муцениеце и пара не состоит в романтических отношениях. Затем звезд не раз замечали вместе на светских мероприятиях.

Муцениеце растит двоих детей от коллеги Павла Прилучного: 11-летнего сына Тимофея и 8-летнюю дочь Мию. Артисты развелись 15 июня 2020 года, а 25 августа 2022 года звезда «Мажора» женился на актрисе Зепюр Брутян, которая 28 апреля 2023 года родила от него мальчика Микаэля.

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