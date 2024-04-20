Жена Николая Носкова о здоровье певца: «Мы следим»

Супруга певца Николая Носкова Марина призналась, что исполнитель мало читает после инсульта, так как ему это сложно дается из-за поражения речевого центра. Ее слова передает aif.ru.

«Этот участок мозга поражен, но нейронные связи взаимодействуют. Иногда Колю может «переклинить» — забывает слова. Поэтому он не дает интервью. Переживает, что будет непрезентабельно выглядеть», — заявила она.

Жена артиста добавила, что свои старые тексты исполнитель хорошо помнит, но ему трудно заучивать новые песни. По словам женщины, после инсульта у исполнителя также оказалась частично парализована правая сторона, а когда артист нервничает, то у него сжимается кисть.

Впрочем, отметила женщина, Носков уже на протяжении трех лет ведет концертную деятельность и за все время отменил лишь один концерт по состоянию здоровья.

«Мы следим за состоянием его здоровья. Все меры предосторожности приняты», — подчеркнула она.

28 марта 2017 года Носков попал в больницу в тяжелом состоянии из-за тромба в шейном отделе. Артисту провели операцию и диагностировали инсульт. 12 августа 2018 года гитарист группы «Парк Горького» Алексей Белов заявил, что певец очень болен и он молится за его выздоровление.

Осенью 2018 года Носков впервые вышел в свет после инсульта. Он также возобновил работу над новым альбомом «Живой». В 2019-м артист спел на шоу «Вечерний Ургант» и «Квартирнике у Маргулиса».

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