Дмитрий Нагиев вернулся в кино после творческой паузы

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев появился на съемках нового кинопроекта в Сочи. Об этом пишет Telergam-канал «Звездач».

По данным СМИ, экс-ведущего шоу «Голос» заметили на съемках в компании Олега Тактарова, Надежды Сысоевой и Софьи Каштановой.

Недавно Дмитрий Нагиев появился в трейлере новогодней комедии с Марком Богатыревым. В новом ролике рассказывают о сюжете предстоящей комедии. Семейная пара хочет отдохнуть на праздники, при этом родители оставляют провинившихся детей дома в качестве наказания. К обеспеченной семье пробирается другая семья, которая хочет их обокрасть, в то время как дети вынуждены защищать особняк от грабителей. Нагиев сыграл обеспеченного мужчину по кличке Аллигатор.

До этого Нагиев отказался от участия в нескольких телевизионных проектах, в том числе и в программах Первого канала. Актер был ведущим шоу «Голос», однако в версии «60+» его заменила Лариса Гузеева, а детский «Голос» с некоторых пор ведет Яна Чурикова. Затем главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого телеканала Юрий Аксюта заявил, что Нагиев покинул проекты из-за творческого перерыва.

В феврале 2023 года Нагиев отказался вести премию телеканала МУЗ-ТВ. Актер не раскрывал причину отказа.

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