Владимир Долинский рассказал о работе с Никитой Михалковым: «Может быть очень жестким»

Актер Владимир Долинский в разговоре с aif.ru назвал Никиту Михалкова жестким режиссером.

«Михалков может быть очень жестким, но в основном он товарищ актера. С Никитой Михалковым работать — огромное удовольствие. Я у Никиты Сергеевича снимался в картине «Утомленные солнцем». Как он считает, это был очень хороший эпизод, но, сожалению, не вошел в фильм», — рассказал Долинский.

По словам артиста, он мечтал поработать с Михалковым, поэтому сразу же предложил свою кандидатуру, когда режиссер искал артистов на его спектакль «12». Кинематографист предложил Долинскому роль, с тех пор он так и задействован в постановке Михалкова, сыграл уже более 50 постановок. Артист признался, что считает режиссера своим старшим товарищем. По мнению Долинского, актеры должны доверять режиссерам, с которыми работают, как девушка доверяет своему первому кавалеру.

«Он должен верить ему, любить его, бесконечно полагаться на него. В основном я именно так отношусь к режиссерам, с которыми иду работать», — пояснил актер.

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