Куклачев с трудом дышит после инфаркта

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев дышит с помощью кислородной маски после перенесенного инфаркта. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Сын артиста Дмитрий признался, что Куклачев старается меньше пользоваться вспомогательными инструментами, однако ему приходится пользоваться маской, потому что тяжело дышать самостоятельно. При этом наследник дрессировщика отметил, что настроение у артиста хорошее и оптимистичное. Сейчас знаменитость уже немного передвигается по палате и моет за собой посуду, отмечается в сообщении.

Канал добавляет, что Куклачев пробудет в больнице еще минимум 10 дней. Дмитрий прогнозирует, что медики продлят пребывание отца в больнице.

17 апреля сообщалось, что Куклачева перевели из реанимации в обычную палату. Отмечалось, что врачи оценивали его состояние как стабильное, а сам дрессировщик хотел скорее вернуться к работе.

75-летнему Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» 12 апреля. С выступления его увезли на машине скорой помощи с инфарктом и прооперировали.

15 апреля Telegram-канал Mash писал, что его оставят в реанимации еще на неделю. По данным канала, в первый же день после операции на сердце клоун звонил своему сыну Дмитрию и давал ему указания насчет управления цирком и работе с кошками.

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