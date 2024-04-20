Латвийского рэпера Платину задержали во время концерта в Томске

Латвийского рэпера Роберта Плаудиса (Платину. — «Газета.Ru») задержали во время концерта в Томске. Об этом сообщает Telegram-канал томской полиции.

В ведомстве уточнили, что цель въезда Плаудиса на территорию России не соответствует его деятельности. Полицейские составили на рэпера несколько административных протоколов, в том числе за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и нарушение порядка пребывания на территории РФ.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о привлечении рэпера к ответственности по статье «Пропаганда наркотических средств». Рэпера задержали, позже его доставят в суд «для принятия решения по административным материалам».

До этого в Екатеринбурге людей эвакуировали с концерта Платины. Поступило сообщение о минировании, и людей вывели из помещения, прервав выступление музыканта.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.