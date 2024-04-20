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Директор Успенской прокомментировал информацию о самочувствии певицы

РИА Новости: директор Успенской опроверг информацию об ухудшении ее самочувствия

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Komsomolskaya Pravda/Picvario/Global Look Press

Директор певицы Любови Успенской Дмитрий Макаров опроверг информацию об ухудшении состояния ее здоровья. Его слова передает РИА Новости.

По словам Макарова, артистка не обращалась за медицинской помощью в связи с болью в сердце.

«Это фейк. <...> Кто-то решил поприкалываться», — поделился директор Успенской.

Он также призвал не обращать внимания на подобные сообщения.

До этого Telegram-канал 112 сообщал, что певица Любовь Успенская обратилась к врачам с жалобами на боли в сердце.

По данным канала, в момент публикации сообщения решался вопрос о госпитализации певицы.

В 2024 году Успенская получила российское гражданство. В феврале Успенская рассказывала, как сдавала экзамен с таджиками ради российского паспорта. Она отметила, что у ответственных лиц не возникло сомнений на ее счет.

Ранее Стас Михайлов рассказал, как дал Шнурову по морде за Фриске.

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