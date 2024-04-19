Ирина Ортман вспомнила о самых тяжелых съемках в экстремальном шоу

Певица Ирина Ортман в интервью «Телепрограмме» вспомнила о самых тяжелых съемках в экстремальном телешоу.

«Наверное, один из таких запоминающихся проектов был для меня в Аргентине. Это были «Жестокие игры». Наверное, было сложнее от того, что до этого я перелетала из одной точки нашей страны в другую, то есть был плотный гастрольный график. Прилетела в Аргентину — была разница во времени. Заключалась сложность еще в том, что снимали весь пул одним днем.», — вспомнила Ортман.

По словам звезды, основная сложность проекта заключалась в том, что съемки проходили одним днем. Артистка дошла до финала программы, но не рассчитала свои силы в финальном испытании с актрисой Дарьей Екамасовой, поэтому была вынуждена сдаться на полпути.

Ортман также добавила, что любит участвовать в экстремальных шоу и проверять себя на прочность, хотя вне камер не считает себя любителем адреналина. Солистка группы «Тутси» призналась, что раньше хотела прыгнуть с парашютом, но сейчас наверное не стала бы этого делать.

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