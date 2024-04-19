Никита Михалков назвал Слепакова талантливым артистом и пожалел его

Режиссер Никита Михалков в беседе с РИА Новости назвал Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) талантливым артистом и выразил сожаление в связи с его эмиграцией.

«Мне не жалко этих (уехавших из России. — «Газета.Ru») людей. Мне жалко талантливых. Мне жалко, допустим, Слепакова, как талантливого человека, потому что талант его был востребован, интересен и происходил из страны России», — пояснил Михалков.

При этом режиссер напомнил, что эмигрировавшие звезды уехали из страны по своему желанию, хотя им платили в России большие деньги. Михалков возмутился тому, что звезды покинули Россию из-за СВО, но не обращали внимания на продолжительные обстрелы Донецкой и Луганской областей.

Минюст внес Слепакова в перечень иноагентов 14 апреля 2023 года. Министерство утверждало, что Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против военной операции, «формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан РФ».

В октябре 2023 года стало известно, что Слепаков продал квартиру в Москве за 295 млн рублей.

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