Бутусов выступит с хитами Nautilus Pompilius на «Дикой мяте»

Музыкант Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» выступят с программой «40 лет Nautilus Pompilius» на фестивале «Дикая мята 2024», который пройдет в поселке Бунырево Тульской области с 14 по 16 июня. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Среди других заявленных хедлайнеров фестиваля — актриса Юлия Пересильд, группа «Мандрагора» и ска-бэнд из Мексики Out of Control Army.

Кроме того, организаторы рассказали, что в рамках фестиваля состоится запущенный совместно с командой Yappy Music конкурс для молодых и ярких музыкантов «Дикорастущая музыка».

Победители конкурса смогут выступить на «Дикой Мяте», а также получат поддержку от лейбла Yappy Music. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо загрузить короткое видео своего выступления в приложение Yappy с хэштегом #дикорастущаямузыка. Прием работ продлится до 6 мая, а победителей объявят 27 мая.

На три дня территория фестиваля превратится в большой музыкальный город с шестью сценами, фудкортом, территорией красоты и здоровья Green Age, палаточными лагерями, гостиницей, ярмарками и спортивными площадками.

Для гостей с детьми будет работать комната матери и ребенка. Для юных меломанов организуют детский сад, развлекательные зоны и пригласят аниматоров.

В программе фестиваля — более 100 выступлений за три дня. Закроет «Дикую Мяту 2024» группа Zoloto.