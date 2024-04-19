Победительница «Новых пацанок» сыграет главную роль в сериале

Победительница шоу «Новые пацанки» Кира Медведева сыграет главную роль в сериале «Трудная». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра START.

«Я всегда серьезно относилась к съемкам, но на этом проекте особенно — я занимаюсь с преподавателем и работаю над речью. Не только потому, что это моя первая главная роль, но еще и потому, что моя героиня Влада мне очень близка: мы ровесницы, ее сложная судьба во многом перекликается с моей», — заявила Медведева.

Съемки нового проекта начнутся уже скоро, а релиз запланирован на 2024 год. «Трудная» станет спин-оффом популярного подросткового сериала «Новенькие», режиссером и шоураннером проекта стала Оксана Барковская. Сюжет рассказывает о девочке Владе, которая после выхода из тюрьмы устраивается работать в бар и начинает учиться в вечерней школе. Однако из-за старых конфликтов героиня Медведевой становится подозреваемой в жестоком преступлении. Теперь ей придется бороться за право на новую жизнь и второй шанс.

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