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Экс-возлюбленная Киркорова рассказала, за что певец перед ней извинялся

Диджей Катя Гусева заявила, что Киркоров высадил ее посреди трассы в США

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Пресс-служба стриминга «Звук»

Диджей Катя Гусева в подкасте «Ниче святого» стриминга «Звук» рассказала, как Филипп Киркоров высадил ее посреди трассы в США.

По словам бывшей возлюбленной артиста, Киркоров редко садится за руль, но очень любит ездить быстро. При этом сама Гусева чувствует себя некомфортно в автомобиле при быстрой езде, поэтому говорила исполнителю о своих страхах и просила не ездить быстрее 120 километров в час. Однако, по словам диджея, Киркоров наоборот начал разгоняться и намеренно выехал на встречную полосу.

«В общем, едет безумно. Причем еще выезжает на встречную полосу, специально показывая, что он делает какие-то неправильные маневры. И в один момент я не выдерживаю и ору просто матом», — вспомнила Гусева.

После этого Киркоров остановил машину и высадил артистку посреди трассы, откуда ее после забрал экс-концертный директор певца Геннадий Рыбак. Затем певец извинился за свое поведение.

«Филипп после этого извинился — понял, что он натворил. Это было серьезно, потому что меня трясло, я вообще прийти в себя не могла», — рассказала диджей.

Ранее Гуф извинился перед травмированной девушкой и назвал хулигана «чмом».

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