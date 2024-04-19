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Олег Меньшиков показал себя в образе из «Мастера и Маргариты»

Актер Олег Меньшиков показал снимок в образе Воланда из «Мастера и Маргариты»

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Актер Олег Меньшиков в своем Telegram-канале опубликовал снимки в образе Воланда из романа «Мастер и Маргарита».

«Воланд, которого не было…» — написал Меньшиков.

В 2018 году режиссер Николай Лебедев («Легенда N 17») должен был снять «Мастера и Маргариту», на роль Воланда утвердили Меньшикова, а Мастера должен был сыграть Максим Матвеев, но проект остановили. «Мастер и Маргарита» все-таки появился на экранах, но в интерпретации Михаила Локшина. В его фильме Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль, а Мастера исполнил Евгений Цыганов.

В феврале стало известно, что фильм «Мастер и Маргарита» Локшина заработал более одного миллиарда рублей в отечественном прокате. Экранизация одноименного романа Михаила Булгакова поставила рекорд российского проката — стала первым российским фильмом с возрастным рейтингом «18+», которому удалось собрать миллиард.

Ранее стало известно, что Ургант был вынужден объясняться перед налоговой из-за Блиновской.

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