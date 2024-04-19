Назван первый коллектив-участник шоу «ВИА Суперстар»

Группа «Форум» станет участником музыкального шоу «ВИА Суперстар». Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба телеканала НТВ.

«Признаюсь, я должен был участвовать в четвертом сезоне «Суперстара!» как сольный исполнитель, но потом мне позвонили и сказали, что следующий год у канала НТВ юбилейный, будет запускаться «ВИА Суперстар!» и меня ждут с группой «Форум», — сказал Рогожин.

Артист признался, что не берется оценивать состав жюри, так как «в чужой монастырь со своим уставом не ходят». При этом он выразил мнение, что судьям придется нелегко, ведь порой придется оценивать очень именитых артистов.

«Среди участников всегда есть общепризнанные мэтры, и ставить им оценки мне было бы неловко. Так что, я считаю, что жюри совершает определенный подвиг, ходит по тонкому льду, потому что брать на себя такую ответственность – это смелость и даже наглость», — отметил Рогожин.

По мнению артиста, выступления с коллективом — это ответственность в том числе и за свою группу. Рогожин считает, что иногда ему проще выступать самому, хотя присутствие группы помогает пережить неприятные моменты.

«Все уже люди взрослые, со своей индивидуальностью, поэтому приходится проявлять еще и коммуникативные способности, чтобы остальные члены коллектива были довольны. Однако после первого съемочного дня я понял, что в какие-то моменты гораздо лучше быть в команде. Вместе гораздо проще переживать неожиданные сюрпризы», — резюмировал музыкант.

Ранее были названы члены жюри шоу «ВИА Суперстар!».