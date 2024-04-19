Собчак посмеялась, что Мизулина похожа на нее из нулевых

Журналистка Ксения Собчак посмеялась в Telegram-канале над тем, что Екатерину Мизулину уличили в попытках быть похожей на телеведущую времен нулевых.

«Очень остроумно», — написала она, сопроводив пост смеющимся эмодзи.

Собчак приложила ссылку на запись Telegram-канала «Героиня Татлера», в котором написали: «Когда просто очень хочешь стать «Собчак из нулевых», но получилось, как получилось». Пост сопроводили старыми фотографиями бывшей ведущей телестройки «Дом-2», разбавив их современными фотографиями Екатерины Мизулиной.

13 апреля сообщалось, что Собчак вышла в свет с новым имиджем. Она появилась на публике в черном топе, брюках со штрипками, пальто-смокинге и сумкой Khaima от Alaia в руках. Журналистка продемонстрировала обновленный цвет волос и стрижку — она перекрасилась в карамельный оттенок и сделала прямое каре.

До этого стало известно, что Собчак отдыхает в номере с услугами дворецкого стоимостью 2,3 млн рублей. Отмечалось, что телеведущая отправилась вместе с семилетним сыном Платоном в Дубай.

Ранее подруга Пугачевой рассказала о трудностях жизни певицы за границей.