В Москве и Санкт-Петербурге пройдет пикник «Афиши»

Пикник «Афиши» пройдет в Москве 3 и 4 августа, а также впервые на Елагином острове в ЦПКиО им. Кирова в Санкт-Петербурге 10 и 11 августа, сообщил генеральный директор «Афиши» Илья Альтшулер.

Он отметил, что фестиваль сохранит концепцию города в городе, когда не нужно выходить, чтобы все увидеть. Также для родителей с детьми организуют детскую зону.

«В этом году «Афише» исполняется 25 лет, а Пикнику «Афиши» – 20. Последние три года новая команда медиаплатформы работала над улучшением сервиса и редизайном продуктов», — отметил Альтшулер.

Он добавил, что в фестивале примут участие как легенды пикника «Афиши», так и новые звезды русскоязычной сцены.

Напомним, впервые пикник «Афиши» провели в 2004 году.